Come funzionano i vaccini che stanno per arrivare (Di martedì 8 dicembre 2020) (foto: National Cancer Institute/Unsplash)Ci siamo, quasi. I primi vaccini contro Covid-19 dovrebbero arrivare nel giro di qualche settimana, secondo le previsioni più ottimistiche. Li abbiamo conosciuti prima tramite l’annuncio dell’avvio di sperimentazioni, e poi, con l’arrivo dei primi risultati, della loro efficacia dichiarata (con tutti i limiti che questo comporta). Su Come funzioneranno nella pratica, nel real world, sono ancora diversi i non lo sappiamo, ma di cosa sono fatti in sostanza i diversi vaccini? Il panorama è vasto, ma concentriamoci su quelli più vicini, su quelli previsti nel piano vaccinale anti-Covid del ministero della Salute, ovvero su AstraZeneca, Johnson & Johnson (Janssen), Sanofi, Pfizer/Bnt, CureVac e Moderna. Possiamo raggrupparli in base alle loro caratteristiche, per ... Leggi su wired (Di martedì 8 dicembre 2020) (foto: National Cancer Institute/Unsplash)Ci siamo, quasi. I primicontro Covid-19 dovrebberonel giro di qualche settimana, secondo le previsioni più ottimistiche. Li abbiamo conosciuti prima tramite l’annuncio dell’avvio di sperimentazioni, e poi, con l’arrivo dei primi risultati, della loro efficacia dichiarata (con tutti i limiti che questo comporta). Sufunzioneranno nella pratica, nel real world, sono ancora diversi i non lo sappiamo, ma di cosa sono fatti in sostanza i diversi? Il panorama è vasto, ma concentriamoci su quelli più vicini, su quelli previsti nel piano vaccinale anti-Covid del ministero della Salute, ovvero su AstraZeneca, Johnson & Johnson (Janssen), Sanofi, Pfizer/Bnt, CureVac e Moderna. Possiamo raggrupparli in base alle loro caratteristiche, per ...

borghi_claudio : Chissà se qualcuno in questo Parlamento si rende conto che non si può andare avanti a dpcm e conferenze stampa. Bas… - zaiapresidente : ?? Un servizio STRAORDINARIO de Le Iene che, da un mese e mezzo all’Ospedale di Padova, hanno sentito dalla viva voc… - fivegrana : Scopri come funzionano i #lagriferi LG con tecnologia Lag in Lag! - mirkosodano : @frachetwitta Devo dire che mi è piaciuto molto, ma io che vedo sempre il marcio, penso che Francesco non avrebbe p… - haaalandismo : @CapitanBergomi Sai come funzionano ste cose: Chiesa (che lui non volesse andare o meno) non aveva grandi estimator… -