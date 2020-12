Clamoroso durante Psg-Ba?ak?ehir | insulti razzisti del quarto uomo? Gara sospesa

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 8 dicembre 2020)in Psg-Ba?ak?ehir.la partita, a quanto pare, ilSebastian Coltescu avrebbe rivoltoalla panchina dei turchi. Tra i più arrabbiati Demba Ba, attaccante della compagine turca. Anche i giocatori del Paris Saint-Germain si sono schierati al fianco dei colleghi additando il membro della squadra arbitrale scelta per dirigere la partita di Champions League. Dopo un lungo conciliabolo, i giocatori del Ba?ak?ehir hanno deciso di lasciare il campo in segno di protesta. Un vero e proprio shock ha scosso il mondo del calcio europeo e mondiale: sono attesi risvolti in questa incredibile vicenda. Attualmente, la. Seguici su Metropolitan Magazine L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.