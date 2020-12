Ciclismo: intervista a Cherie Pridham, primo direttore sportivo donna (Di martedì 8 dicembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta (Di martedì 8 dicembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'...

Gazzetta_it : “Io, Cherie, guido #Froome Pioniera come la #Frappart”#pridham @ChezPro #WorldTour - Giulia_DeMaio : Nel 2021 il figlio di @paolapezzo e @paolorosola passerà Under23 con il @tirol KTM Cycling Team. Le priorità di… - CentotrentunoC : #CICLISMO | Prima intervista da nuovo corridore della #QhubekaASSOS per Fabio #Aru tra il passato e il futuro: 'Viv… - Giulia_DeMaio : Si prospetta un cambio ai vertici della #politica del #ciclismo. @diroccorenato non si ricandida alla presidenza de… - Giulia_DeMaio : Rinaldo #Nocentini commenta la #squalifica per #doping commissionatagli dalla #NADO: senza prove non permetterò che… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo intervista “Io, Cherie, guido Froome. Pioniera come la Frappart” La Gazzetta dello Sport UAE Team Emirates, corridori vaccinati a gennaio contro il Covid-19?

Una delle maggiori speranze per sconfiggere il Covid-19 nel 2021 risiede nei vaccini. Non solo, ovviamente, per permettere a tutti di riprendere la vita normale, ma anche per fare in modo che lo sport ...

Ciclismo, Simon Yates racconta la sua positività al Covid-19: “Non so da dove ho preso il virus. Sono tornato ad allenarmi e mi sento bene”

Era il 10 ottobre 2020. Era il giorno dell’ottava tappa del Giro d’Italia, un’ottava tappa a cui però, uno dei protagonisti assoluti della Corsa Rosa, il britannico Simon Yates, non ha preso il via. Q ...

Una delle maggiori speranze per sconfiggere il Covid-19 nel 2021 risiede nei vaccini. Non solo, ovviamente, per permettere a tutti di riprendere la vita normale, ma anche per fare in modo che lo sport ...Era il 10 ottobre 2020. Era il giorno dell’ottava tappa del Giro d’Italia, un’ottava tappa a cui però, uno dei protagonisti assoluti della Corsa Rosa, il britannico Simon Yates, non ha preso il via. Q ...