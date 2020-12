Ciampi: cento anni dalla nascita, la passione per il Livorno, allo stadio per il ritorno in serie A (Di martedì 8 dicembre 2020) Roma, 8 dic. (Adnkronos) - Un profondo legame con Livorno e una grande passione per il Livorno, "tifoso amaranto sin dai tempi di Villa Chayes", come ricordò il presidente del club, Altiero Spinelli, in occasione della scomparsa di Carlo Azeglio Ciampi. Tanto che il Capo dello Stato il 19 settembre del 2004 volle essere presente allo stadio 'Armando Picchi' per assistere all'incontro con il Chievo, prima partita casalinga in serie A dopo 55 anni. La domenica prima i toscani avevano pareggiato in trasferta contro i campioni d'Italia del Milan, 2-2, "ma potevamo anche vincere, forse il 3-2 annullato a Lucarelli era buono", disse il Presidente della Repubblica prima di recarsi alla partita. Purtroppo il Livorno non confermò la prestazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 dicembre 2020) Roma, 8 dic. (Adnkronos) - Un profondo legame cone una grandeper il, "tifoso amaranto sin dai tempi di Villa Chayes", come ricordò il presidente del club, Altiero Spinelli, in occasione della scomparsa di Carlo Azeglio. Tanto che il Capo dello Stato il 19 settembre del 2004 volle essere presente'Armando Picchi' per assistere all'incontro con il Chievo, prima partita casalinga inA dopo 55. La domenica prima i toscani avevano pareggiato in trasferta contro i campioni d'Italia del Milan, 2-2, "ma potevamo anche vincere, forse il 3-2 annullato a Lucarelli era buono", disse il Presidente della Repubblica prima di recarsi alla partita. Purtroppo ilnon confermò la prestazione ...

