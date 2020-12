“Ci resterà per sempre il ricordo del grande papà” Muore medico in prima linea (Di martedì 8 dicembre 2020) Daniele Rizzi è morto ieri per delle complicazioni dovute ad una grave forma di coronavirus. medico di base di Cornaredo, era anche il fondatore della “Golfini rossi”, associazione di volontariato. Combatteva giornalmente il Coronavirus Daniele Rizzi, ma proprio quella malattia se lo è preso a 64 anni. Da alcune settimane infatti aveva contratto una grave forma di Covid, finché non è spirato, combattendo fino alla fine. Tutta Cornaredo ne piange la scomparsa. Rizzi era anche fondatore e consigliere della onlus “Golfini rossi”, che operava in Tanzania. Durante le sue settimane di ferie partiva sempre per fare volontariato in Africa. LEGGI ANCHE >>> Il Covid irrompe nel Governo: positiva Lamorgese, tampone per Conte LEGGI ANCHE >>> Giustina lascia i suoi bambini, morta di Covid a 39 anni Muore un ... Leggi su chenews (Di martedì 8 dicembre 2020) Daniele Rizzi è morto ieri per delle complicazioni dovute ad una grave forma di coronavirus.di base di Cornaredo, era anche il fondatore della “Golfini rossi”, associazione di volontariato. Combatteva giornalmente il Coronavirus Daniele Rizzi, ma proprio quella malattia se lo è preso a 64 anni. Da alcune settimane infatti aveva contratto una grave forma di Covid, finché non è spirato, combattendo fino alla fine. Tutta Cornaredo ne piange la scomparsa. Rizzi era anche fondatore e consigliere della onlus “Golfini rossi”, che operava in Tanzania. Durante le sue settimane di ferie partivaper fare volontariato in Africa. LEGGI ANCHE >>> Il Covid irrompe nel Governo: positiva Lamorgese, tampone per Conte LEGGI ANCHE >>> Giustina lascia i suoi bambini, morta di Covid a 39 anniun ...

