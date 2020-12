Chiara Ferragni | Leone finalmente ha pronunciato il nome | è perfetto!

Leggi su kronic

(Di martedì 8 dicembre 2020)e il piccolostanno raggiungendo una fama spropositata. In attesa della sorellinapronuncia il. Ferragnez (Instagram)Leggi anche -> Fedez pedinato da un uomo, lo aggredisce: partono le indagini per stalkingquesto Natale lo sta trascorrendo come di consueto insieme alla sua famiglia. Tantissimi i momenti della propria vita privata che l’influencer condivide ogni giorno con i suoi follower, molti dei quali finiscono con suo figlio che cattura l’attenzione di tutti. In attesa della sorellina in arrivo, mamma e figlio, come possiamo vedere su instagram, sono intenti a passare le giornate insieme. Il piccolosta già cercando di imparare come essere un ...