Chi sono e dove muoiono le vittime di Covid in Italia? Ecco il nuovo report dell'Iss (Di martedì 8 dicembre 2020) Il nuovo report dell'Iss: la Regione dove si muore di più per Covid-19 è la Lombardia, ma peggiorano i dati di Campania e Sicilia. La maggior parte dei pazienti è over 80, con almeno una patologia pregressa. L'Istituto Superiore della Sanità ha di recente pubblicato un rapporto relativo alle caratteristiche dei pazienti deceduti mentre erano L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Chi sono Ospedale sotto pressione, altre nove vittime nel Pordenonese: ecco chi sono Il Messaggero Veneto Vaccino in GB, chi è Margaret Keenan, la 90enne prima vaccinata in Occidente

Novantuno anni la prossima settimana, una figlia e 4 nipoti. Margaret Keenan di Enniskillen, ex commessa in una gioielleria dell'Irlanda del Nord, è diventata la prima persona in ...

Build Back BetterBiden ha scelto Lloyd Austin a capo del Pentagono. È il primo afroamericano

La nomina non è ancora stata resa ufficiale dallo staff ma confermata da più media americani. Il generale in pensione ha guidato in passato lo Us Central Command ...

