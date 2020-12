Chi è Gabriela Hearst, nuova direttrice creativa di Chloé (Di martedì 8 dicembre 2020) A pochi giorni dall’annuncio dell’uscita di Natacha Ramsay-Levi, salutata dai dipendenti con affetto in un video circolato sui social, Chloé annuncia l’arrivo di una nuova direttrice creativa, Gabriela Hearst, che debutterà a marzo 2021. Classe 1976, cresciuta in un ranch di famiglia in Uruguay, è fondatrice di una linea di abbigliamento e accessori omonima da sempre focalizzata sul tema della sostenibilità, il cui investitore principale è l’erede editoriale Austin Hearst, marito della stilista. Gabriela Hearst La scelta per Chloé Nonostante Ramsay-Levy, precedentemente nell’ufficio stile di Louis Vuitton guidato da Nicholas Ghesquiere, avesse ricevuto critiche positive dagli addetti ai lavori, il ... Leggi su iodonna (Di martedì 8 dicembre 2020) A pochi giorni dall’annuncio dell’uscita di Natacha Ramsay-Levi, salutata dai dipendenti con affetto in un video circolato sui social,annuncia l’arrivo di una, che debutterà a marzo 2021. Classe 1976, cresciuta in un ranch di famiglia in Uruguay, è fondatrice di una linea di abbigliamento e accessori omonima da sempre focalizzata sul tema della sostenibilità, il cui investitore principale è l’erede editoriale Austin, marito della stilista.La scelta perNonostante Ramsay-Levy, precedentemente nell’ufficio stile di Louis Vuitton guidato da Nicholas Ghesquiere, avesse ricevuto critiche positive dagli addetti ai lavori, il ...

La stilista è nata in Uruguay e cresciuta a New York, punta tutto su una moda sostenibile (e sulle sue it-bags) ...

Chloé affida direzione creativa a Gabriela Hearst

Dopo l'addio di Natacha Ramsay-Levi, alla direzione artistica di Chloé arriva Gabriela Hearst, vincitrice del American Womenswear Designer of the Year ...

