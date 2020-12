Che succede in quella casa? Politico pastore evangelico nasconde abusi su bambina?

Leggi su chenews

(Di martedì 8 dicembre 2020) Una vicenda intricata che ha portato all’autospensione di un consigliere calabrese di Fratelli d’Italia. In attesa di verifiche. Una vicenda che scuote ancora una volta i vertici di Fratelli d’Italia in Calabria. Dopo gli arresti eccellenti di due colleghi della Meloni, Francesco Creazzo e Alessandro Nicolò, oggi è il consigliere Massimo Ripepi a finire sotto le luci dei riflettori. Il caso di cui si sarebbe macchiato, se fosse confermato, sarebbe gravissimo e allo stesso tempo vergognoso. E’ stato lo stesso consigliere ad autosospendersi in attesa che la Procura faccia le sue indagini. Secondo le prime accuse, Ripepi avrebbe nascosto l’abuso sessuale su unadi 8 anni per difendere la comunità religiosa di cui fa parte e di cui è. Stando alla ricostruzione del Giudice, Ripepi (che non ha ancora nessuna pendenza ...