“Che bella sorpresa!”. Elisabetta Gregoraci dopo il GF Vip, cosa ha trovato al suo rientro a casa (Di martedì 8 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci ha abbandonato il ‘Grande Fratello Vip’ durante la puntata del 7 dicembre. La donna, una volta raggiunto lo studio dove era presente Alfonso Signorini, ha parlato di diversi argomenti. Sul presunto ex Mino Magli ha detto: “Con questo signore ho avuto dei problemi già 20 anni fa. Era amico della mia famiglia e ti dico che ha fatto delle cose schifose. Pensa che quando mia madre era malata – era un suo amico – veniva sotto casa con delle pizze e chiamava i fotografi”. Prima di aggiungere: “Faceva le scenette al supermercato. Già 15 anni fa ebbi dei problemi, pur di guadagnare pochi € ha fatto qualsiasi cosa”. Ha invece confermato di essere stata con Francesco Bertuzzi, ma la storia era praticamente ‘tossica’: “Era un amore malato. Si litigava troppo. L’ho lasciato anche se lo amavo ancora”. Ora ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 8 dicembre 2020)ha abbandonato il ‘Grande Fratello Vip’ durante la puntata del 7 dicembre. La donna, una volta raggiunto lo studio dove era presente Alfonso Signorini, ha parlato di diversi argomenti. Sul presunto ex Mino Magli ha detto: “Con questo signore ho avuto dei problemi già 20 anni fa. Era amico della mia famiglia e ti dico che ha fatto delle cose schifose. Pensa che quando mia madre era malata – era un suo amico – veniva sottocon delle pizze e chiamava i fotografi”. Prima di aggiungere: “Faceva le scenette al supermercato. Già 15 anni fa ebbi dei problemi, pur di guadagnare pochi € ha fatto qualsiasi”. Ha invece confermato di essere stata con Francesco Bertuzzi, ma la storia era praticamente ‘tossica’: “Era un amore malato. Si litigava troppo. L’ho lasciato anche se lo amavo ancora”. Ora ...

