Charity dinner | la prima cena benefica stellata a casa dell' Ail

(Di martedì 8 dicembre 2020) Per tutto il mese di dicembre sarà possibile prenotare, su eventi.ail.it, un'eleganteBox realizzata dal ristorante stellato Pipero Roma per AIL che verrà recapitata direttamente a, a ...

Leggo.it

AIL - Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma organizza per tutto il mese di dicembre un Charity Dinner At Home. Per il secondo anno consecutivo l’Associazione avrebbe ...Per tutto il mese di dicembre l’Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma organizza un Charity Dinner at home disponibile per tutti i cittadini romani. Obiettivo sostenere le cure domic ...