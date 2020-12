Champions | Ten Hag ' Atalanta squadra veramente incredibile'

(Di martedì 8 dicembre 2020) BERGAMO, 08 DIC - "L'Ajax giocherà come sempre, ci saranno spazi per entrambe: non ci saranno tattiche specifiche per l'". Erik ten Hag, allenatore degli olandesi, in videoconferenza da ...

“L’Ajax giocherà come sempre, ci saranno spazi per entrambe: non ci saranno tattiche specifiche per l’Atalanta. Prendere rischi è la nostra forza, ma bisogna stare concentrati per 90 minuti per non su ...Il tecnico dei lancieri alla vigilia della sfida decisiva per il passaggio agli ottavi di Champions League: "Ci prenderemo dei rischi" ...