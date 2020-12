Champions League, Lazio-Club Bruges: Inzaghi conferma l’attacco, Caicedo in panca. Le formazioni ufficiali (Di martedì 8 dicembre 2020) La Lazio si gioca l'accesso agli ottavi di finale di Champions League.I biancocelesti alle ore 18.55 affronteranno all'Olimpico il Club Bruges, i capitolini hanno a disposizione il doppio risultato e infatti andrebbero fuori solo in caso di sconfitta. Le formazioni ufficiali del match.Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. A disp.: Strakosha, Alia, Radu, Patric, Fares, D.Anderson, Parolo, Escalante, Cataldi, Akpa Akpro, Pereira, Caicedo. All.: InzaghiBruges (4-3-3): Mignolet; Clinton Mata, Kossounou, Ricca, Sobol; Vormer, Vanaken, Balanta; Diatta, De Ketelaere, Lang. A disp.: Horvath, Mechele, Deli, Rits, Okereke, Badji, ... Leggi su mediagol (Di martedì 8 dicembre 2020) Lasi gioca l'accesso agli ottavi di finale di.I biancocelesti alle ore 18.55 affronteranno all'Olimpico il, i capitolini hanno a disposizione il doppio risultato e infatti andrebbero fuori solo in caso di sconfitta. Ledel match.(3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. A disp.: Strakosha, Alia, Radu, Patric, Fares, D.Anderson, Parolo, Escalante, Cataldi, Akpa Akpro, Pereira,. All.:(4-3-3): Mignolet; Clinton Mata, Kossounou, Ricca, Sobol; Vormer, Vanaken, Balanta; Diatta, De Ketelaere, Lang. A disp.: Horvath, Mechele, Deli, Rits, Okereke, Badji, ...

