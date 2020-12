Champions League, Lazio agli ottavi di finale: il Bruges si ferma sul 2-2 (Di martedì 8 dicembre 2020) Missione compiuta per la Lazio, anche se con qualche patema in più rispetto al previsto. I biancocelesti riescono a strappare il pari nello scontro diretto contro il Bruges e approdano così agli ottavi di finale di Champions League come seconda forza nel proprio girone, dietro al Borussia Dortmund, ma davanti ai belgi di due punti.LA GARAUn vero e proprio diluvio si abbatte sull'Olimpico, ma non scoraggia le due squadre a darsi battaglia. Il primo colpo lo piazza la Lazio che va in vantaggio al 12' con Correa, lestissimo a ribattere a rete dopo la respinta di Mignolet sul tiro di Luis Alberto. Risponde il Bruges con Vormer che ribatte in gol dopo la parata iniziale di Reina. Sul finire del primo tempo sembra girare ... Leggi su itasportpress (Di martedì 8 dicembre 2020) Missione compiuta per la, anche se con qualche patema in più rispetto al previsto. I biancocelesti riescono a strappare il pari nello scontro diretto contro ile approdano cosìdidicome seconda forza nel proprio girone, dietro al Borussia Dortmund, ma davanti ai belgi di due punti.LA GARAUn vero e proprio diluvio si abbatte sull'Olimpico, ma non scoraggia le due squadre a darsi batta. Il primo colpo lo piazza lache va in vantaggio al 12' con Correa, lestissimo a ribattere a rete dopo la respinta di Mignolet sul tiro di Luis Alberto. Risponde ilcon Vormer che ribatte in gol dopo la parata iniziale di Reina. Sul finire del primo tempo sembra girare ...

OptaPaolo : 3 - Ciro #Immobile è solo il terzo giocatore italiano a segnare in tutte le sue prime quattro presenze stagionali i… - Inter : ?? | IN CAMPO Le foto della seduta odierna dei nerazzurri! ?? - romeoagresti : Qui Vinovo: le #JuventusWomen si preparano alla super sfida di UEFA Women’s Champions League contro il Lione, valev… - alessio_morra : #Barcellona vs #Juventus, il live della super sfida di #ChampionsLeague. Finalmente #Messi vs #CristianoRonaldo.… - marcolazio72 : RT @OfficialSSLazio: 95' | #LazioBrugge 2-2 ? È FINITAAAAAA! SIAMO AGLI OTTAVI DI FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE ???? #CMonEagles ?? #UCL https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Champions League Inter la classifica del Gruppo B Inter Official Site Champions, Gasperini dribbla problemi “Conta solo gara con Ajax”

La sensazione è che sia questa l’intenzione di Gian Piero Gasperini alla vigilia della sfida di Champions League in casa dell’Ajax. Basta un punto per andare agli ottavi, ma non sono stati giorni ...

Lazio-Bruges 2-2: biancocelesti agli ottavi vent'anni dopo. Basta il pari, reti di Correa e Immobile

1'st Iniziata la ripresa all'Olimpico. Lazio a 45' dagli ottavi di Champions League. Ci sarà subito un cambio per Inzaghi: esce Hoedt, ammonito, entra Radu. Con Acerbi che si sposterà in mezzo. Lazio ...

La sensazione è che sia questa l’intenzione di Gian Piero Gasperini alla vigilia della sfida di Champions League in casa dell’Ajax. Basta un punto per andare agli ottavi, ma non sono stati giorni ...1'st Iniziata la ripresa all'Olimpico. Lazio a 45' dagli ottavi di Champions League. Ci sarà subito un cambio per Inzaghi: esce Hoedt, ammonito, entra Radu. Con Acerbi che si sposterà in mezzo. Lazio ...