Champions League, Juventus agli ottavi di finale: ecco quanti milioni guadagna, il montepremi (Di martedì 8 dicembre 2020) La Juventus vola agli ottavi di finale di Champions League come prima forza del girone. Straordinaria vittoria da parte dei bianconeri al Camp Nou di Barcellona che regala ad Andrea Pirlo il primato e un sorteggio potenzialmente più soft. Ma dando uno sguardo alle casse della Juve: quanti milioni sono stati guadagnati con il pass per gli ottavi? Solamente con la qualificazione agli ottavi di finale la Juventus guadagnerà 9,5 milioni ai quali vanno sommati anche i premi per i risultati conseguiti all'interno del girone (2,7 per ogni vittoria e 900.000 euro per ogni pareggio). SportFace.

