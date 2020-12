Champions League, Juventus agli ottavi di finale: ecco le possibili avversarie (Di martedì 8 dicembre 2020) Con una netta e convincente vittoria la Juventus approda agli ottavi di finale della Uefa Champions League come capolista del gruppo G. Barcellona ko e i bianconeri di Andrea Pirlo, sorprendentemente, chiudono la fase a gironi al primo posto con 15 punti, proprio in perfetta parità con i blaugrana ma con il vantaggio degli scontri diretti. agli ottavi di finale la Juve sfiderà una tra le seconde classificate degli altri gironi. ecco LE possibili avversarie DELLA Juventus Atletico Madrid o Salisburgo Borussia Monchengladbach, Shakhtar Donetsk o Real Madrid Porto Ajax Siviglia Paris Saint-Germain o Lipsia SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 8 dicembre 2020) Con una netta e convincente vittoria laapprodadidella Uefacome capolista del gruppo G. Barcellona ko e i bianconeri di Andrea Pirlo, sorprendentemente, chiudono la fase a gironi al primo posto con 15 punti, proprio in perfetta parità con i blaugrana ma con il vantaggio degli scontri diretti.dila Juve sfiderà una tra le seconde classificate degli altri gironi.LEDELLAAtletico Madrid o Salisburgo Borussia Monchengladbach, Shakhtar Donetsk o Real Madrid Porto Ajax Siviglia Paris Saint-Germain o Lipsia SportFace.

