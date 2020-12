Champions League | il quarto uomo rivolge insulti razzisti alla panchina del Ba?ak?ehir Il club turco e il Psg abbandonano il campo

Leggi su open.online

(Di martedì 8 dicembre 2020) Non sarà ricordata per il risultato finale, ma per ora, la partita ditra il Paris Saint Germain e il Ba?ak?ehir sta già facendo la storia. La squadra di Istanbul ha abbandonato ildopo che ilavrebbe rivoltoal viceallenatore del, il camerunense Pierre Webò. In segno di solidarietà anche il PSG è tornato negli spogliatoi e la partita è stata interrotta. December 8, 2020 Leggi anche: Mihajlovic a caccia della talpa, piani stravolti contro l’Inter: «Così scoprirò chi ca*** parla coi giornalisti: lo appendo al muro» – Video Formula 1, Hamilton vince il suo settimo titolo mondiale ed eguaglia Schumacher Tennis, Sinner vince il torneo Atp di Sofia a 19 anni: è ...