Champions League | follia in PSG-Istanbul Basaksehir | il quarto uomo accusato di frasi razziste e partita interrotta

Leggi su mediagol

(Di martedì 8 dicembre 2020)in Paris Saint Germain e.Al 13' del primo la sfida valida per l'ultima gara del girone è successo qualcosa che non ha dei precedenti e che rischia di danneggiare seriamente la UEFA. Rissa sfiorata al 'Parco dei Principi' quando ilSebastian Coltescu senza un motivo ben preciso si è rivolto ad alcuni calciatori in campo chiamandoli "black guys". Da qui l'ira di uno degli assistenti di Okan Buruk (allenatore dei turchi), Pierre Webo, che è stato espulso per avere legittimamente esagerato con le proteste. L'ex attaccante del Maiorca ha evidenziato l'accaduto e dopo qualche minuto di tensione le due squadre sono rientrate negli spogliatoi tra l'ira comune. Particolarmente nervoso anche l'attaccante Demba Ba che si è infuriato con il direttore di gare Hategan che non è ...