Champions League, Barcellona-Juventus: le formazioni ufficiali (Di martedì 8 dicembre 2020) La sfida per il primo posto nel girone G va in scena al Camp Nou. Il Barcellona capolista ospita la Juventus in una riproposizione dei match andati in scena nelle stagionie 2016/17 e 2017/18. Nell'ultima occasione a sorridere erano stati i blaugrana, ma tra i bianconeri non c'era Cristiano Ronaldo, che stasera sfiderà ancora una volta il grande rivale Leo Messi. Per conquistare il primo posto, la squadra italiana dovrà vincere con almeno 3 gol di scarto o con due reti di differenza, ma a partire dal 3-1. Fischio d'inizio alle ore 21.LE formazioni ufficialiQueste le formazioni ufficiali scelte da Ronald Koeman e Andrea Pirlo:Barcellona (4-2-3-1): Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Alba; Pjanic, De Jong; Trincao, Messi, Pedri; Griezmann.Juventus (4-4-2): ... Leggi su itasportpress (Di martedì 8 dicembre 2020) La sfida per il primo posto nel girone G va in scena al Camp Nou. Ilcapolista ospita lain una riproposizione dei match andati in scena nelle stagionie 2016/17 e 2017/18. Nell'ultima occasione a sorridere erano stati i blaugrana, ma tra i bianconeri non c'era Cristiano Ronaldo, che stasera sfiderà ancora una volta il grande rivale Leo Messi. Per conquistare il primo posto, la squadra italiana dovrà vincere con almeno 3 gol di scarto o con due reti di differenza, ma a partire dal 3-1. Fischio d'inizio alle ore 21.LEQueste lescelte da Ronald Koeman e Andrea Pirlo:(4-2-3-1): Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Alba; Pjanic, De Jong; Trincao, Messi, Pedri; Griezmann.(4-4-2): ...

OptaPaolo : 3 - Ciro #Immobile è solo il terzo giocatore italiano a segnare in tutte le sue prime quattro presenze stagionali i… - Inter : ?? | IN CAMPO Le foto della seduta odierna dei nerazzurri! ?? - romeoagresti : Qui Vinovo: le #JuventusWomen si preparano alla super sfida di UEFA Women’s Champions League contro il Lione, valev… - pasqualinipatri : Immobile è il terzo italiano ad aver segnato per 4 volte consecutive in Champions League - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - UEFA Women’s Champions League, Juventus-Lione e Fiorentina-Slavia-Praga: la programmazione -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Champions League Inter la classifica del Gruppo B Inter Official Site Champions League, Barcellona-Juventus: le formazioni ufficiali

La Juventus è pronta a scendere in campo contro il Barcellona in vista del match di Champions League in programma martedì 8 dicembre alle ore 21. Ecco di seguito le formazioni ufficiali. Le formazioni ...

Le formazioni ufficiali di Barcellona - Juventus

Le formazioni ufficiali di Barcellona-Juventus, sfida valida per la sesta giornata della fase a gironi di Champions League.

La Juventus è pronta a scendere in campo contro il Barcellona in vista del match di Champions League in programma martedì 8 dicembre alle ore 21. Ecco di seguito le formazioni ufficiali. Le formazioni ...Le formazioni ufficiali di Barcellona-Juventus, sfida valida per la sesta giornata della fase a gironi di Champions League.