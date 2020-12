Champions League, Barcellona-Juventus: CR7-Morata in avanti, i blaugrana cambiano l’attacco. Le formazioni ufficiali (Di martedì 8 dicembre 2020) La Juventus al Camp Nou per la conquista del primo posto.I bianconeri alle ore 21,00 affronteranno in trasferta il Barcellona, per gli uomini guidati da Andrea Pirlo l'unico modo per ottenere il primo posto è quello di vincere contro i blaugrana. Le formazioni ufficiali del match.Barcellona (4-2-3-1): Ter Stegen; Dest, Lenglet, Araujo, Jordi Alba; De Jong, Pjanic; Messi, Pedri, Trincao; Griezmann. All: KoemanJuventus (4-4-2): Buffon; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, McKennie, Ramsey; Morata, Ronaldo. All: Pirlo Leggi su mediagol (Di martedì 8 dicembre 2020) Laal Camp Nou per la conquista del primo posto.I bianconeri alle ore 21,00 affronteranno in trasferta il, per gli uomini guidati da Andrea Pirlo l'unico modo per ottenere il primo posto è quello di vincere contro i. Ledel match.(4-2-3-1): Ter Stegen; Dest, Lenglet, Araujo, Jordi Alba; De Jong, Pjanic; Messi, Pedri, Trincao; Griezmann. All: Koeman(4-4-2): Buffon; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, McKennie, Ramsey;, Ronaldo. All: Pirlo

