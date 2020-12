Champions Juve agli ottavi travolgendo il Barca 3 a 0 | prima nel girone

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Impresa dellantus al Camp Nou. I bianconeri superano 3-0 il Barcellona e si qualificano come primi neldiLeague. Decisivo Ronaldo con una doppietta su rigore: il fuoriclasse ha ...

juventusfc : KICK-OFF | ?? | È iniziata una grande notte di calcio europeo ? Buon #BarçaJuve, bianconeri! ?? Tutti insieme rag… - SkySport : Messi vs Cristiano Ronaldo, Barcellona-Juve è la sfida fra i due fenomeni: i numeri - tuttosport : #Ronaldo stravince il duello con #Messi: la #Juve strappa al #Barcellona il 1° posto ?? - 1SquadraDiCalci : RT @LaStampa: Champions: impresa Juve al Camp Nou: 3-0 al Barça. Bianconeri agli ottavi da primi - LaStampa : Champions: impresa Juve al Camp Nou: 3-0 al Barça. Bianconeri agli ottavi da primi -

Ultime Notizie dalla rete : Champions Juve

La Juve non vince, domina 3-0 al Camp Nou con una doppietta su rigore di Ronaldo che vola a 752 reti in carriera e stravince il duello con Messi, l’ultimo a mollare e il migliore dei suoi.La Juventus espugna il Camp Nou e scrive una pagina di storia: mai nessuna italiana era riuscita prima dei bianconeri a segnare tre gol nello stadio del Barcellona, dove in Champions League i ...