Champions | impresa Juve | 3-0 al Barca e primo posto nel girone 

(Di martedì 8 dicembre 2020) Una grande prestazione dellantus regala ad Andrea Pirlo una emozionante vittoria per 3-0 al Camp Nou sul Barcellona e ilnel gruppo G. I bianconeri riescono nell’di vincere con 2 gol di scarto, segnandone almeno 3, grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo su calcio di rigore e il gol in mezza rovesciata di McKennie e con 15 punti passano come primi nel girone. Cr7 tornava a affrontarsi con Messi dopo 2 anni e mezzo (ultimo confronto Barcellona-Real Madrid del 6/5/2018 finito 2-2) ed ha la meglio sull’argentino. Per l’occasione Pirlo conferma il 4-4-2 ma cambia qualche pedina, rispetto al derby con il Torino, dando spazio al recuperato Buffon che colleziona così la presenza n. 126 in Europa, a -3 dal record che appartiene in bianconero ad Alessandro Del Piero. Mentre in attacco schiera, ...