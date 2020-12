Centri commerciali a Natale, come faremo shopping? Tutte le regole (e i divieti) (Di martedì 8 dicembre 2020) L'obiettivo è tenere sotto controllo la curva dei contagi durante le feste di Natale allo stesso tempo si cerca di dare una boccata di ossigneno ai commercianti in un periodo in cui,... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 8 dicembre 2020) L'obiettivo è tenere sotto controllo la curva dei contagi durante le feste diallo stesso tempo si cerca di dare una boccata di ossigneno ai commercianti in un periodo in cui,...

ItaliaViva : Chiederemo modifiche al Dpcm per quanto riguarda il ricongiungimento familiare, lo spostamento fra comuni e l'apert… - dietnam : Questa cosa che inaugurino i centri commerciali ma io non possa spostarmi in un’altra casa (senza alcun contatto um… - Saiano : Negozi nei centri commerciali e concorrenza qualche considerazione #CentriCommerciali #negozi #covid… - delirauhl : Ragazzi scusate ma nel dpcm del 3 dicembre Conte aveva detto che dal 4 dicembre al 15 gennaio comunque i negozi rim… - Maurizio62 : @stefania_mileto @Cartabellotta Fino alle 18 è tutto aperto, solo nei WE i centri commerciali sono chiusi e dalle 2… -

Ultime Notizie dalla rete : Centri commerciali Centri commerciali a Natale, come faremo shopping? Tutte le regole (e i divieti) Il Messaggero Due ristoranti verso il via al Levante: è ancora possibile inviare la candidatura

L’inaugurazione dei due ristoranti è slittata a causa del Covid e le due aziende stanno ancora cercando personale di sala e cucina ...

L’isola di Stampalia modello Volkswagen per la mobilità elettrica

Nel Mar Egeo l'isola di Stampalia sarà al centro di un progetto di totale conversione elettrica curato da Volkswagen: verranno sostituite tutte le auto a combustione e sarà costruita un'infrastruttura ...

L’inaugurazione dei due ristoranti è slittata a causa del Covid e le due aziende stanno ancora cercando personale di sala e cucina ...Nel Mar Egeo l'isola di Stampalia sarà al centro di un progetto di totale conversione elettrica curato da Volkswagen: verranno sostituite tutte le auto a combustione e sarà costruita un'infrastruttura ...