Castro: “Nessuno ci dava credito ma siamo vicini agli ottavi” (Di martedì 8 dicembre 2020) Luis Castro, tecnico dello Shakthar Donetsk, ha parlato alla vigilia della gara con l’Inter, per la gara che deciderà la qualificazione. Queste le sue parole: “siamo in un girone dove tutte possono passare, ora come ora. Basta vincere. Non sarà facile a San Siro, entrambe ci giochiamo tanto. Però anche il peso di una gara del genere può anche bloccarla all’inizio. Affrontiamo un avversario fortissimo, siamo pronti e consapevoli di chi andremo ad affrontare. Serve grande attenzione, ma dovremo anche attaccare di più rispetto all’andata. Domani ci giudicherete, mancano solo alcuni dettagli da sistemare prima di giocare”. Come si ferma Lukaku: “Ogni squadra avrebbe difficoltà a fermare Lukaku. Si ferma con la concentrazione e giocando di squadra. siamo stati meticolosi nelle sedute di allenamento, ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 8 dicembre 2020) Luis, tecnico dello Shakthar Donetsk, ha parlato alla vigilia della gara con l’Inter, per la gara che deciderà la qualificazione. Queste le sue parole: “in un girone dove tutte possono passare, ora come ora. Basta vincere. Non sarà facile a San Siro, entrambe ci giochiamo tanto. Però anche il peso di una gara del genere può anche bloccarla all’inizio. Affrontiamo un avversario fortissimo,pronti e consapevoli di chi andremo ad affrontare. Serve grande attenzione, ma dovremo anche attaccare di più rispetto all’andata. Domani ci giudicherete, mancano solo alcuni dettda sistemare prima di giocare”. Come si ferma Lukaku: “Ogni squadra avrebbe difficoltà a fermare Lukaku. Si ferma con la concentrazione e giocando di squadra.stati meticolosi nelle sedute di allenamento, ...

Yogaolic : @corrmezzogiorno Ma come mai nessuno ha scavato nel passato ‘notevole’ di chi viene citato nei wikileaks come accom… - enricomasse : @Castro_RC7 @juventusfc @WMckennie @bonucci_leo19 @officialpes Non penso che nessuno ti obblighi a guardarla - stormi1904 : RT @antonellatonon1: @stefania_mileto @Antincivili @stormi1904 @battaglia_persa @SchwarzGuido @Luce_Roma @romanoesaurito @RiprendRoma @Piam… - antonellatonon1 : @stefania_mileto @Antincivili @stormi1904 @battaglia_persa @SchwarzGuido @Luce_Roma @romanoesaurito @RiprendRoma… - IaconisMario : @26julymovement Nessuno ce l'ha con il popolo cubano. Tra l'altro oppresso da un mostruoso regime e costretto per a… -

Ultime Notizie dalla rete : Castro “Nessuno Incidente mortale con la moto: perde la vita il giovane Valerio Di Domenico ciociariaoggi.it