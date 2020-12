Castellammare | controlli e sanzioni per i “falò dell’Immacolata”

Leggi su anteprima24

di Stabia (Na) – La Questura di Napoli ha predisposto, già dalla giornata di ieri, servizi interforze adi Stabia, coordinati dal locale Commissariato, volti alla prevenzione dell'ammassamento di legname e materiale infiammabile per i roghi tradizionalmente appiccati nella notte tra il 7 e l'8 dicembre, consuetudine che spesso ha creato pericolo per l'incolumità dei cittadini. Sono stati rimossi circa 215 metri cubi di legname da bruciare, in particolare nei rioni Cicerone, Savorito, Moscarella, Venezia e in via Privati; inoltre, in località Pozzano, sono intervenuti i Vigili del Fuoco per spegnere una catasta di circa tre metri che era stata già data alle fiamme. Infine, sono state identificate 40 persone di cui 5 sanzionate per violazioni della normativa anti covid 19.