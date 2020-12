Caso Suarez | Corriere della Sera | “Per i pm di Perugia la Juve ha ostacolato l’indagine”

(Di martedì 8 dicembre 2020) La vicenda legata all’esame d’italiano di Luis, attaccante che ora milita nell’Atletico Madrid, continua a far discutere. L’indagine va avanti e – secondo il procuratore capo diRaffaele Cantone e i sostituti Paolo Abbritti e Gianpaolo Mocetti – apparirebbe “incontrovertibile che l’avvocato Chiappero e Paratici hanno, con false dichiarazioni, reso maggiormente difficoltosa l’attività di ricostruzione dei fatti svolta da questo ufficio“. Ma il sospetto degli inquirenti riguarderebbe anche la presenza di una possibile “talpa”, che avrebbe informato la società bianconera dell’indagine e delle intercettazioni sulla prova d’esame del 17 settembre scorso, organizzata dall’università per stranieri di. «Sussistono fondati dubbi – scrivono i pm nell’atto con cui avevano chiesto gli arresti domiciliari per i dirigenti ...

ZZiliani : Calciopoli esplose perchè la Procura di Torino indagando su altro scoprì le malefatte di #Moggi. Il caso #Suarez è… - Corriere : Suarez, l’accusa dei pm: «La Juventus ha ostacolato l’indagine» - ZZiliani : Il dibattito sul caso #Suarez/#Paratici/#Juventus da #Caressa è durato meno di uno starnuto. Un pensiero di Piccini… - 1926_cri : RT @Corriere: Suarez, l’accusa dei pm: «La Juventus ha ostacolato l’indagine» - faffj5 : RT @glmdj: Le conclusioni del GIP #Frabotta sul caso #Suarez: “l’assenza di qualsivoglia spunto investigativo che lasci fondatamente accred… -

Novità sulla vicenda Luis Suarez. L'attaccante dell'Atletico Madrid cercato in estate dalla Juventus che ha sostenuto un esame per il passaporto italiano per diventare comunitario anche in Italia (lo ...La Juventus è concentrata su campionato e Champions League con l’obiettivo di raggiungere il risultato più importante. Ma nel frattempo deve fare i conti con un caso spinoso, quello che riguarda l’att ...