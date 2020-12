Caso di malasanità a Roma: subisce un intervento ma la garza resta nel rene. Indagati 8 medici (Di martedì 8 dicembre 2020) È il 4 maggio del 2017 quando un uomo di 50 anni deve sottoposi ad un intervento chirurgico di laparoscopia. Viene ricoverato al sant’Eugenio di Roma e qui Un’equipe di 5 medici si occupa dell’operazione «del giunto pielo-ureterale», come viene riportato dal Messaggero. L’operazione va bene, tuttavia una pezza non viene estratta dopo l’operazione, anzi, viene lasciata vicino al rene. Ovviamente questo causa un malessere diffuso e l’uomo decide dunque di farsi visitare. Si dirige all’ Alfredo Fiorini di Terracina, il 27 luglio 2017. Nessuno però si rende conto della presenza del corpo estraneo. Questo fino a novembre, quando l’uomo, il 23 novembre 2017, ritorna al sant’Eugenio e solo a questo punto viene rimosso il materiale fatto di garza e ovviamente anche tutto il tessuto necrotico. Non solo il danno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 8 dicembre 2020) È il 4 maggio del 2017 quando un uomo di 50 anni deve sottoposi ad unchirurgico di laparoscopia. Viene ricoverato al sant’Eugenio die qui Un’equipe di 5si occupa dell’operazione «del giunto pielo-ureterale», come viene riportato dal Messaggero. L’operazione va bene, tuttavia una pezza non viene estratta dopo l’operazione, anzi, viene lasciata vicino al. Ovviamente questo causa un malessere diffuso e l’uomo decide dunque di farsi visitare. Si dirige all’ Alfredo Fiorini di Terracina, il 27 luglio 2017. Nessuno però si rende conto della presenza del corpo estraneo. Questo fino a novembre, quando l’uomo, il 23 novembre 2017, ritorna al sant’Eugenio e solo a questo punto viene rimosso il materiale fatto die ovviamente anche tutto il tessuto necrotico. Non solo il danno ...

