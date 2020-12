Cashback | sette milioni di download per l’app IO Palazzo Chigi | “A lavoro per ridurre i rallentamenti”

(Di martedì 8 dicembre 2020) ROMA – Nella giornata di avvio del Programma Cashback, il traffico sull’app IO si conferma estremamente intenso per l’enorme volume di richieste e ripetute sollecitazioni da parte degli utenti sulla sezione Portafoglio. Chi ha attivato i propri strumenti di pagamento elettronici ai fini del Cashback sull’app IO, da oggi puo’ iniziare ad acquistare cumulando transazioni per ottenere il rimborso dell’Extra Cashback di Natale.

Moltissimi i download dell'app IO per il bonus cashback sugli acquisti effettuati con carta di credito. A cosa si devono i mlafunzionamenti ...Debutto con intoppo per l’Extra cashback di Natale, il programma di rimborsi del 10% sugli acquisti effettuati a partire da oggi: l’App IO non ...