Cashback, l’app IO bloccata nel giorno del debutto (Di martedì 8 dicembre 2020) Dopo i disagi di ieri, questa mattina è ancora impossibile registrare i sistemi di pagamento e l’Iban. Chi arriverà in fondo alla procedura di registrazione dovrà aspettare comunque fino a domani per fare conteggiare le proprie spese. Leggi su udine20 (Di martedì 8 dicembre 2020) Dopo i disagi di ieri, questa mattina è ancora impossibile registrare i sistemi di pagamento e l’Iban. Chi arriverà in fondo alla procedura di registrazione dovrà aspettare comunque fino a domani per fare conteggiare le proprie spese.

Tommasolabate : Chissà perché sul cashback e l’app Io per avere indietro il 10% dei soldi degli acquisti non vedo tutte le paure pe… - marcobardazzi : L’Italia riassunta in due app: IMMUNI: “Perché devo installarla? E la mia privacy? Chi controlla i dati? Che vuol… - Mov5Stelle : ECCO COME ACCEDERE AI RIMBORSI DEL CASHBACK DI NATALE A partire da oggi puoi aderire al #cashback tramite l’app… - RobRe62 : RT @DigitalicMag: Grossi problemi per il giorno del debutto del Cashback di Natale! L'app IO non da modo di attivare la sezione 'Portafogli… - jacopogiliberto : RT @Rog_2: Quindi l'app #Immuni non l'avete scaricata perché 'il governo si arrubba i miei dati', ora state dando iban, numero di carta di… -

Ultime Notizie dalla rete : Cashback l’app Cashback dicembre, l'app IO e Spid per ottenere il rimborso. Ecco come funziona Corriere della Sera