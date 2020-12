Cashback, da martedì 8 al via (Di martedì 8 dicembre 2020) Al via da domani, 8 dicembre, e fino al 31 dicembre la fase sperimentale del programma Cashback, la spinta all’uso di carta di credito e bancomat del Piano Cashless studiato dal governo. Da questa data infatti, previa iscrizione al programma, effettuando almeno 10 acquisti con carte e app di pagamento entro il 31 dicembre 2020, si potrà ottenere un rimborso del 10% di quanto speso fino ad un massimo complessivo per l’intero periodo di 150 euro. Non c’è un importo minimo di spesa, ma sono necessarie almeno 10 transazioni senza limitazioni merceologiche (sono ammessi al programma, ad esempio, acquisti in bar e ristoranti, di generi alimentari, vestiti o elettrodomestici). Vengono conteggiati i pagamenti fatti presso i punti vendita fisici o verso artigiani e professionisti (idraulici, elettricisti, medici, avvocati) che siano dotati di un dispositivo di accettazione ... Leggi su udine20 (Di martedì 8 dicembre 2020) Al via da domani, 8 dicembre, e fino al 31 dicembre la fase sperimentale del programma, la spinta all’uso di carta di credito e bancomat del Piano Cashless studiato dal governo. Da questa data infatti, previa iscrizione al programma, effettuando almeno 10 acquisti con carte e app di pagamento entro il 31 dicembre 2020, si potrà ottenere un rimborso del 10% di quanto speso fino ad un massimo complessivo per l’intero periodo di 150 euro. Non c’è un importo minimo di spesa, ma sono necessarie almeno 10 transazioni senza limitazioni merceologiche (sono ammessi al programma, ad esempio, acquisti in bar e ristoranti, di generi alimentari, vestiti o elettrodomestici). Vengono conteggiati i pagamenti fatti presso i punti vendita fisici o verso artigiani e professionisti (idraulici, elettricisti, medici, avvocati) che siano dotati di un dispositivo di accettazione ...

