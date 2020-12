Case famiglia | mangiavano i dirigenti al posto dei disagiati | c’è anche un sindaco

Leggi su chenews

(Di martedì 8 dicembre 2020) Uno scandalo di grandi proporzioni ha investito un sistema molto ‘particolare’ di gestione didi accoglienza. Avrebbero guadagnato tanti, tantissimi soldi alla faccia della legge e delle persone disagiate. Un sistema ben collaudato in Toscana che faceva guadagnare cifre considerevoli a politici e funzionari pubblici, mentre all’interno delledi accoglienza mancava il cibo e quello che c’era spesso era di pessima qualità o addirittura scaduto. Avrebbero lucrato grazie alla gestione di strutture protette per minori edi accoglienza per famiglie disagiate, quasi tutte in Lunigiana: un “sistema corruttivo” che prevedeva “la metodica assunzione di parenti e amici di funzionari pubblici, tra cui quelli addetti al controllo del settore”, per eludere le ...