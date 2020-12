Cartabianca | ospiti stasera | 8 dicembre 2020

(Di martedì 8 dicembre 2020) Nuova puntata di, il programma di attualità di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer. Nella puntata di, 8, si tornerà a parlare di politica, di attualità e di economia. In puntata: le nuove regole decise dal governo confermano che sarà un Natale diverso, senza viaggi, vacanze sulla neve, grandi cenoni ma soprattutto senza i più cari affetti familiari, che dovremo tenere a distanza fino al 7 gennaio. Regole che hanno subito provocato nuove tensioni e polemiche con le Regioni, a pochi giorni dal voto in Parlamento che potrebbe spaccare la maggioranza sulla Riforma del Fondo salva Stati.di oggi, 8Molti glidella puntata del programma, sia del mondo politico, che ...

