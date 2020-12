“Caro Babbo Natale, potresti chiedere a Dio se mi ama anche se sono gay?” La letterina di un bambino commuove il web (Di martedì 8 dicembre 2020) C’è chi desidera un videogioco, chi un tablet o un po’ di dolci, ma Will a Babbo Natale ha chiesto solo di essere amato, anche se gay. In USA è partita l’iniziativa ‘Operation Santa’, il servizio nazionale di posta ha invitato i bambini a scrivere delle letterine a Santa Claus e ad inviarle al loro sito. Tra le migliaia di richieste dei piccoli, ce n’era una particolare, firmata da Will: “Caro Babbo Natale puoi supportare la comunità LGBTQ? E se puoi parlare con Dio, potresti dirgli che io lo amo, e se mi ama anche se sono gay? Grazie, con amore, Will“. La letterina in questione è diventata virale ed ha fatto commuovere il web. Ma tra i tantissimi commenti positivi ce ne sono ... Leggi su biccy (Di martedì 8 dicembre 2020) C’è chi desidera un videogioco, chi un tablet o un po’ di dolci, ma Will aha chiesto solo di essere amato,se gay. In USA è partita l’iniziativa ‘Operation Santa’, il servizio nazionale di posta ha invitato i bambini a scrivere delle letterine a Santa Claus e ad inviarle al loro sito. Tra le migliaia di richieste dei piccoli, ce n’era una particolare, firmata da Will:puoi supportare la comunità LGBTQ? E se puoi parlare con Dio,dirgli che io lo amo, e se mi amasegay? Grazie, con amore, Will“. Lain questione è diventata virale ed ha fattore il web. Ma tra i tantissimi commenti positivi ce ne...

