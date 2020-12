Cantina Bolzano: la winery “al cubo” dell’Alto Adige (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sono 223 i soci viticoltori protagonisti di Cantina Bolzano, Cantina che dalla sua fondazione persegue lo stesso obiettivo: produrre e commercializzare i migliori vini della regione e, in particolar modo, gli autoctoni Lagrein e Santa Maddalena. Una “winery” che è divenuta simbolo della città, ancor più dalla realizzazione del cubo, la struttura che la contraddistingue e la rende riconoscibile tra mille, a livello internazionale. L’unica parte visibile di un nuovo edificio produttivo perfettamente integrato nella natura, ai piedi delle montagne del quartiere San Maurizio di Bolzano. “La tradizione che si rinnova, per inseguire nuovi traguardi di eccellenza”, come amano sintetizzare all’unisono il presidente Michael Bradlwarter, il direttore Klaus Sparer e l’enologo Stephan Filippi. UNA STORIA DI OLTRE ... Leggi su winemag (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sono 223 i soci viticoltori protagonisti diche dalla sua fondazione persegue lo stesso obiettivo: produrre e commercializzare i migliori vini della regione e, in particolar modo, gli autoctoni Lagrein e Santa Maddalena. Una “” che è divenuta simbolo della città, ancor più dalla realizzazione del cubo, la struttura che la contraddistingue e la rende riconoscibile tra mille, a livello internazionale. L’unica parte visibile di un nuovo edificio produttivo perfettamente integrato nella natura, ai piedi delle montagne del quartiere San Maurizio di. “La tradizione che si rinnova, per inseguire nuovi traguardi di eccellenza”, come amano sintetizzare all’unisono il presidente Michael Bradlwarter, il direttore Klaus Sparer e l’enologo Stephan Filippi. UNA STORIA DI OLTRE ...

HorecaNewsit : Cantina Bolzano: il vino che nasce ai piedi dei pendii innevati - HorecaNewsit : Cantina Bolzano: il vino che nasce ai piedi dei pendii innevati - HorecaNewsit : Cantina Bolzano: il vino che nasce ai piedi dei pendii innevati - HorecaNewsit : Cantina Bolzano: il vino che nasce ai piedi dei pendii innevati - debufred : @1Marzia2 Orgia in una 20ina in una cantina di via Bolzano a Milano. -

Ultime Notizie dalla rete : Cantina Bolzano Cantina Bolzano: la winery “al cubo” dell’Alto Adige WineMag.it Vigili del fuoco volontari, un impegno per la comunità

Bolzano. La protezione civile in alto adige è una macchina oliata che oltre a centinaia di professionisti poggia su un esercito di volontari. organizzazioni di soccorso, ma soprattutto - in ...

Maltempo: allerta rossa su Friuli, Veneto e provincia di Bolzano | Appello di Zaia: "Non andate nel Bellunese"

Il maltempo continua a flagellare l'Italia. E' stata diramata un'allerta rossa su alcuni settori di Veneto, Friuli-Venezia Giulia e sulla Provincia Autonoma di Bolzano. Allerta arancione su Emilia-Rom ...

Bolzano. La protezione civile in alto adige è una macchina oliata che oltre a centinaia di professionisti poggia su un esercito di volontari. organizzazioni di soccorso, ma soprattutto - in ...Il maltempo continua a flagellare l'Italia. E' stata diramata un'allerta rossa su alcuni settori di Veneto, Friuli-Venezia Giulia e sulla Provincia Autonoma di Bolzano. Allerta arancione su Emilia-Rom ...