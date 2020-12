Cane incastrato nella ringhiera: era lì da giorni, salvato dai Vigili del Fuoco (Di martedì 8 dicembre 2020) Ieri è avvenuto un intervento dei Vigili del Fuoco per il salvataggio di un Cane. nella tarda mattinata di ieri, 7 dicembre, il personale operativo dei Vigili del Fuoco di Latina, è intervenuto nel Comune di Santi Cosma e Damiano a seguito di segnalazioni di aiuto per un soccorso ad un animale. Sul posto, in via Circonvallazione Ferrara, la squadra territoriale VVF di Castelforte prendeva visione di un Cane incastrato in una ringhiera di una civile abitazione. Dalla situazione che si è presentata agli occhi dei colleghi sembrerebbe che l’animale sia stato fermo in quella stato da qualche giorno. Subito si provvedeva a contattare il proprietario del terreno, il quale ci dichiarava di non essersi accorto di tale situazione anche in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 8 dicembre 2020) Ieri è avvenuto un intervento deidelper il salvataggio di untarda mattinata di ieri, 7 dicembre, il personale operativo deideldi Latina, è intervenuto nel Comune di Santi Cosma e Damiano a seguito di segnalazioni di aiuto per un soccorso ad un animale. Sul posto, in via Circonvallazione Ferrara, la squadra territoriale VVF di Castelforte prendeva visione di unin unadi una civile abitazione. Dalla situazione che si è presentata agli occhi dei colleghi sembrerebbe che l’animale sia stato fermo in quella stato da qualche giorno. Subito si provvedeva a contattare il proprietario del terreno, il quale ci dichiarava di non essersi accorto di tale situazione anche in ...

SAN COSMA E DAMIANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri mattina a Santi Cosma e Damiano dopo una segnalazione di aiuto per un soccorso ad un animale. Sul posto, in via Circonvallazione Ferrara, ...

SAN COSMA E DAMIANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri mattina a Santi Cosma e Damiano dopo una segnalazione di aiuto per un soccorso ad un animale. Sul posto, in via Circonvallazione Ferrara, ...