Caduti fino a 50 cm al Cerreto e al Ventasso | chiuso per due ore causa slavine il Passo Pradarena

Ancora una intensa nevicata ha colpito la montagna reggiana, in particolare alle quote più alte, ma almeno fino al primo pomeriggio di oggi risultano tutte percorribili le strade provinciali. Grazie al lavoro di personale e mezzi (66 lame, 34 salatori e 2 frese) del Reparto Sud del Servizio Infrastrutture, non si sono verificati fino ad ora disagi particolari alla circolazione. Le operazioni di salatura compiute fin dal primo mattino hanno infatti permesso la circolazione su tutta la viabilità provinciale, nonostante una prolungata nevicata che ha interessato il territorio appenninico da Felina in su, raggiungendo anche accumuli di ben 50 centimetri alle quote più elevate come Cerreto e Ventasso. Qualche disagio si è verificato solo per alcuni rami spezzatisi a causa della neve particolarmente ...

Foppolo isolato, caduti oltre 2 metri di neve: black out e telefoni guasti

Bergamo, 8 dicembre 2020 - È isolato e da questa mattina senza corrente e senza linea telefonica fissa Foppolo, paese della provincia di Bergamo che si trova a 1500 metri, dove sono caduti oltre due m ...

