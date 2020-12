Buona festa dell’Immacolata, auguri e foto via WhatsApp (Di martedì 8 dicembre 2020) L’8 dicembre è il giorno in cui mandare gli auguri di Buona festa dell’Immacolata. Vi proponiamo una serie di belle immagini e frasi da inviare. Li potete mandare con WhatsApp o Telegram oppure postarli su Facebook. Ti auguro che questi giorni di festa ti portino tanti momenti felici e indimenticabili. Felice Immacolata! La Madonna di luce ti regali oggi un suo raggio di sole che possa riscaldare nella tua casa portando amore a tutta la tua famiglia. Buon 8 dicembre amico mio, ti auguro che questa giornata sia per te una magica occasione per rinnovare la fede e la felicità, auguri! auguri per ogni azione che ti renderà felice, per ogni sogno nel cassetto che vedrai realizzato, per ogni abbraccio che ti scalderà il cuore, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 8 dicembre 2020) L’8 dicembre è il giorno in cui mandare glidi. Vi proponiamo una serie di belle immagini e frasi da inviare. Li potete mandare cono Telegram oppure postarli su Facebook. Ti auguro che questi giorni diti portino tanti momenti felici e indimenticabili. Felice Immacolata! La Madonna di luce ti regali oggi un suo raggio di sole che possa riscaldare nella tua casa portando amore a tutta la tua famiglia. Buon 8 dicembre amico mio, ti auguro che questa giornata sia per te una magica occasione per rinnovare la fede e la felicità,per ogni azione che ti renderà felice, per ogni sogno nel cassetto che vedrai realizzato, per ogni abbraccio che ti scalderà il cuore, ...

MDureghello : Buongiorno a tutti e buona festa dell'8 dicembre ????????????????????? - GiuseppePiu1 : RT @AnnaRDelorenzo: Bisogna arrivare a credere come ha creduto la Madonna per amare come ha amato lei. Edward Poppe #8dicembre Buona fe… - MarliTorres20 : RT @InMonsterland: 3. soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. In te misericordia, in te pietate, in te mag… - Silvietta_2021 : Caro Presidente so che ha moltissimo da fare ma io spero in un suo riscontro. Buona festa dell'immacolata. ?? - Silvietta_2021 : Caro Matteo so che hai molto da fare ma io spero in un tuo riscontro. Buona festa dell'immacolata. ?? -