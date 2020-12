Buona Festa dell’Immacolata 2020 | frasi di auguri e immagini per l’8 dicembre

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 8 dicembre 2020)! Con oggi, martedì 8, si dà il via alle feste natalizie: certo saranno giorni diversi e particolari, lontani dagli affetti di sempre. C’è una pandemia in corso, un’emergenza sanitaria da affrontare e da mesi abbiamo dovuto reinventarci. Così come dovremo “ridimensionare” le nostre festività per arginare la diffusione del virus. Ma vediamo le miglioridiper lada inviare ai nostri amici su Whatsapp: pensieri carini che ci faranno sentire vicini seppur distanti. Buon 8diper la– ...