Brexit: Coldiretti, 'senza accordo a rischio 3,4 mld export Made in Italy' (Di martedì 8 dicembre 2020) Milano, 8 dic. (Adnkronos) - "senza accordo sono a rischio 3,4 miliardi di euro di esportazioni agroalimentari Made in Italy in Gran Bretagna che si classifica al quarto posto tra i partner commerciali dell'Italia per cibo e bevande dopo Germania, Francia e Stati Uniti". E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti, a proposito delle ultime fasi dei negoziati per la Brexit. "Occorre evitare – sottolinea la Coldiretti – l'arrivo di dazi e ostacoli amministrativi e doganali alle esportazioni Made in Italy che nell'agroalimentare nei primi sei mesi del 2020 sono aumentate di quasi il 4% nonostante l'emergenza Covid. A preoccupare è anche la tutela giuridica dei prodotti a indicazioni geografica e di qualità (Dop/Igp) ...

