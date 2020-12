Boschi: "Il governo rischia la rottura? Spero di no, ma temo di sì" (Di martedì 8 dicembre 2020) AGI - “Noi non stiamo sfidando il premier, stiamo solo difendendo le istituzioni di questo Paese: non abbiamo voluto dare i pieni poteri a Salvini, non intendiamo darli a Conte”. È questa la sintesi della posizione di Italia viva sul dibattito in corso nella maggioranza a proposito della gestione e dell'impiego del Recovery Fund resa in un'intervista al Corriere da Maria Elena Boschi capogruppo della schieramento renziano. Domani alla Camera si vota sul Mes, si rischia la rottura? Alla domanda Boschi risponde secca: “Spero di no, ma temo di sì”. Per poi aggiungere: “Non stiamo alzando i toni, noi: siamo in presenza di un fatto gravissimo. Non è possibile che il premier sostituisca il governo con una task force, i servizi segreti con una fondazione, le sedute ... Leggi su agi (Di martedì 8 dicembre 2020) AGI - “Noi non stiamo sfidando il premier, stiamo solo difendendo le istituzioni di questo Paese: non abbiamo voluto dare i pieni poteri a Salvini, non intendiamo darli a Conte”. È questa la sintesi della posizione di Italia viva sul dibattito in corso nella maggioranza a proposito della gestione e dell'impiego del Recovery Fund resa in un'intervista al Corriere da Maria Elenacapogruppo della schieramento renziano. Domani alla Camera si vota sul Mes, sila? Alla domandarisponde secca: “di no, madi sì”. Per poi aggiungere: “Non stiamo alzando i toni, noi: siamo in presenza di un fatto gravissimo. Non è possibile che il premier sostituisca ilcon una task force, i servizi segreti con una fondazione, le sedute ...

