Bollettino Covid | oggi 634 morti | 14 842 contagi

(Di martedì 8 dicembre 2020) Sono 14.842 i positivi al test sul coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo ildel ministero della Salute. Le vittime sono 634. Tasso positività al 9,9%. Sono 149.232 i test per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, in aumento di oltre 38mila rispetto a ieri, secondo i dati del ministero della Salute. Il rapporto tra positivi e tamponi è del 9,9% in netto calo rispetto a ieri (era del 12,3%)