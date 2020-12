Bollettino 8 dicembre | Italia libera dalle zone rosse | anzi no

Leggi su chenews

(Di martedì 8 dicembre 2020) I giorni frenetici mandano in tilt anche gli atteggiamenti di certi governanti, basti vedere cosa succede in Abruzzo. Terapia intensiva (Facebook)Inormai succede di tutto, ogni cosa, tranne il calo del numero dei morti per Covid19, quello rimane comunque importante, anche se tende a variare di giorno in giorno, i morti sono ancora troppi. Ma insuccede di tutto, ma davvero di tutto, si va dall’assessore regionale lombardo che non rispetta i dpcm per fare attività fisica al presidente lombardo che comprende quelli che trasgrediranno a Natale. E poi ancora c’è il presidente abruzzese che si fa da solo il cambio di zona d’emergenza, annuncia da solo di essere passato in zona arancione, cosi tanto per rassicurare cittadini ed elettori, cambiamola noi la zona d’appartenenza visto che il Governo non ci pensa. Coronavirus ...