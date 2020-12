Bob | i convocati dell’Italia per Coppa del Mondo e Coppa Europa ad Igls Nove gli azzurri in gara

(Di martedì 8 dicembre 2020) Diversi appuntamenti all’orizzonte per l’Italia del bob, che sarà impegnata adfino alla fine della prossima settimana tradel: per gli uominideldi bob a due sabato 12, domenica 13 e sabato 19, edi bob a due domenica 13 e di bob a quattro lunedì 14 e martedì 15, mentre per le donnemartedì 15 edelsabato 19. Il direttore tecnico Omar Sacco ha convocato per queste gare austriache, ovvero Patrick Baumgartner, Costantino Ughi, Eric ...

Ultime Notizie dalla rete : Bob convocati

Sportface.it

Il tecnico Omar Sacco ha diramato le convocazioni per le gare internazionali di Coppa del Mondo e Coppa Europa in programma in Austria a Igls ...Sono nove i convocati dal direttore tecnico Omar Sacco per la tappe del circuito internazionale in programma nelle prossime due settimane a Igls, in Austria. Si tratta di Patrick Baumgartner, Costanti ...