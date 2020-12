Bob | i convocati azzurri per le gare di Coppa del Mondo e Coppa Europa

(Di martedì 8 dicembre 2020) Il tecnico Omar Sacco ha diramato le convocazioni per leinternazionali didelin programma in Austria a Igls. Sono nove i, si tratta di Patrick Baumgartner, Costantino Ughi, Eric Fantazzini, Lorenzo Bilotti, Mattia Variola, Alex Verginer, Giuia Chenet, Giada Andreutti e Anna Schenk, seguiti dai tecnici Manuel Machata, Simone Bertazzo e Giovanni Mulassano. Il programma prevede per launa gara di bob a due domenica 13 dicembre e duedel quattro lunedì 14 e martedì 15 dicembre, mentre ladelggia con il bob a due sabato 12 dicembre, domenica 13 ...

Ultime Notizie dalla rete : Bob convocati

Sportface.it

Il tecnico Omar Sacco ha diramato le convocazioni per le gare internazionali di Coppa del Mondo e Coppa Europa in programma in Austria a Igls ...Sono nove i convocati dal direttore tecnico Omar Sacco per la tappe del circuito internazionale in programma nelle prossime due settimane a Igls, in Austria. Si tratta di Patrick Baumgartner, Costanti ...