Leggi su ilgiornale

(Di martedì 8 dicembre 2020) Paolo Giordano Le sue 600 canzoni ora sono della Universal. L'ultima sorpresa dello scaltro Premio Nobel Bobuna ne fa e cento ne. Stavolta ha venduto il suo intero repertorioUniversal, una delle multinazionali discografiche più grandi e potenti del mondo. In poche parole, è la più grande acquisizione di diritti d'autore per un solo artista che sia mai stata effettuata, almeno dopo quella di una parte del catalogo Beatles. I conti sono presto fatti. Il repertorio di questo artista comprende circa 600 canzoni e l'operazione si stima valga circa 300di dollari, quindi Bobvale all'incirca mezzo milione di dollari a canzone. Un calcolo superficiale, certo, perché ci sono brani che hanno cambiato la musica (ma non solo) e altri che invece sono scivolati via ...