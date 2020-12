Biden ha scelto Lloyd Austin a capo del Pentagono È il primo afroamericano

Leggi su linkiesta

(Di martedì 8 dicembre 2020) Il presidente eletto Joeavrebbeil generale in pensione, 67 anni, come segretario della Difesa. La notizia, non ancora resa ufficiale dallo staff, sarebbe stata confermata dai media americani. Sarebbe ilin quel ruolo.vanta una lunga esperienza al. È stato il numero uno dello Us Central Command e vicedi stato maggiore delle forze armate Usa. Ha già avuto modo di lavorare condurante l’amministrazione Obama dal 2013 al 2016, anno in cui è andato in pensione. Prima,era stato vicedi stato maggiore dell’esercito e comandante generale delle forze statunitensi in Iraq. L'articolo proviene da ...