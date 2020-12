Bianca Berlinguer, chi è Stefano Marroni il suo ex marito famoso? (Di martedì 8 dicembre 2020) Bianca Berlinguer prima del suo attuale marito è stata già sposata con Stefano Marroni, volto molto noto alla tv italiana: ecco di chi si tratta. Fonte foto: Getty ImagesLa giornalista e conduttrice di Carta Bianca che stasera torna in onda con una nuova puntata del programma di Rai Tre è stata sposata con Stefano Marroni, giornalista italiano molto famoso e conosciuto che in passato è stato anche vicedirettore del Tg2. Ma non solo, nel 2016 coordina dall’America gli inviati e le dirette che seguono la campagna elettore di Donald Trump. Ciò che forse nessuno sapeva è che è stato sposato anche con la conduttrice di Rai Tre, anche lei giornalista che negli ultimi mesi si è trovata al centro della cronaca per il litigio ... Leggi su chenews (Di martedì 8 dicembre 2020)prima del suo attualeè stata già sposata con, volto molto noto alla tv italiana: ecco di chi si tratta. Fonte foto: Getty ImagesLa giornalista e conduttrice di Cartache stasera torna in onda con una nuova puntata del programma di Rai Tre è stata sposata con, giornalista italiano moltoe conosciuto che in passato è stato anche vicedirettore del Tg2. Ma non solo, nel 2016 coordina dall’America gli inviati e le dirette che seguono la campagna elettore di Donald Trump. Ciò che forse nessuno sapeva è che è stato sposato anche con la conduttrice di Rai Tre, anche lei giornalista che negli ultimi mesi si è trovata al centro della cronaca per il litigio ...

