Beautiful anticipazioni oggi 8 dicembre 2020: Ridge e Shauna, c'è passione?

Vediamo insieme le anticipazioni di Beautiful di domani 8 dicembre 2020. Le tensioni tra Ridge e Brooke subiranno un'impennata. Ecco la trama di oggi di Beautiful

Scopriamo cosa accadrà nell'episodio di Beautiful che andrà in onda domani 8 dicembre 2020, sempre su Canale 5. La famose notte che Ridge e Shauna hanno trascorso insieme non è passata del tutto inosservata. Sarà Vinny a scoprirlo e probabilmente deciderà di

