Beautiful anticipazioni 8 dicembre | Brooke furiosa con Ridge

Leggi su meteoweek

(Di martedì 8 dicembre 2020) Ecco ledella soapinerenti la puntata che andrà in onda domani 8, con Thomas che cercherà di allontanaredal padre. Ecco cosa accadrà. Thomas controNel corso della puntata diche andrà in onda martedì 8vedremo i rapporti tra Thomas esempre più tesi. In L'articolo proviene da www.meteoweek.com.