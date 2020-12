Bassetti: "La vera sfida sarà dopo il Natale quando aumenteranno i casi" (Di martedì 8 dicembre 2020) Preoccupato per gli assembramenti e la folla nel weekend, Bassetti lancia l'allarme sul già previsto aumento dei casi a gennaio. Bassetti: “Aumento casi a gennaio, troppa folla per lo shopping” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 8 dicembre 2020) Preoccupato per gli assembramenti e la folla nel weekend,lancia l'allarme sul già previsto aumento deia gennaio.: “Aumentoa gennaio, troppa folla per lo shopping” su Notizie.it.

Preoccupato per gli assembramenti e la folla nel weekend, Bassetti lancia l'allarme sul già previsto aumento dei casi a gennaio.

L’infettivologo Bassetti: «La vera sfida è il dopo Natale, a gennaio registreremo un aumento dei casi»

Stampa«La vera sfida sarà dopo il Natale, quando dovremmo vedere quello che succede a gennaio dove ci sarà aumento dei casi già previsto. Dobbiamo capire se sarà una terza ondata, la scia della second ...

